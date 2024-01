Αιτωλοακαρνανία

Δολοφονία στο Μεσολόγγι - Τσούκαλης: ο Μπάμπης παγιδεύτηκε (βίντεο)

Τι είπε ο Γιώργος Τσούκαλης για την υπόθεση της δολοφονίας του Μπάμπη στο Μεσολόγγι. Το μπλοκάκι με τα ποσά, ο κρεοπώλης και το κινητό του 31χρονου.

Ραγδαίες αναμένεται να είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση δολοφονίας του 31χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι, μετά την προφυλάκιση του βασικού κατηγορουμένου, του 50χρονου κρεοπώλη.

Οι έρευνες στην περιοχή που βρέθηκε η σορός του άτυχου άνδρα συνεχίζονται, με στόχο να βρεθεί το κινητό του τηλέφωνο όσο και το φονικό όπλο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στο σπίτι του 31χρονου βρέθηκε ένα μηχάνισμα κρυπτονομισμάτων και ένα μπλοκ το οποίο βρίσκεται στα χέρια της μητέρας του με ονόματα και κάποια ποσά που φαίνεται ότι δάνειζε σε πολλούς ανθρώπους.

Ο ιδιωτικός ερευνητής, Γιώργος Τσούκαλης, μίλησε το πρωί της Πέμπτης στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για την εξέλιξη της υπόθεσης.

“Δεν θα εκπλαγώ αν υπάρχουν κι άλλα εντάλματα σύλληψης. Στο πίσω μέρος του μυαλού μου είναι ότι υπάρχει συνεργός ή κάποιος που τον καλύπτει", είπε αρχικά ο Γιώργος Τσούκαλης.

"Ο Μπάμπης είχε το τηλέφωνό του ανοιχτό. Ή κατέγραφε τη συνομιλία ή είχε ανοιχτή γραμμή. Γιατί το έκανε αυτό; Φοβόταν κάτι;"

Όπως τόνισε στη συνέχεια ο άτυχος άνδρας ήταν ένα εξαιρετικό παιδί που "δεν εμπλεκόταν πουθενά. Δούλευε από μικρό παιδί είτε στα χωράφια είτε στα φωτοβολταϊκά Τον τελευταίο καιρό δούλευε στο εξωτερικό και όχι μόνο στην Ιταλία".

Όσον αφορά στο τετράδιο που βρέθηκε με τα ονόματα και τα ποσά είπε ότι: "Από τα ονόματα που βρέθηκαν δεν θα βοηθήσουν κάπου. Δεν ήταν αυτό το κίνητρο. Το κίνητρο όσον αφορά τον κρεοπώλη, ναι. Όλο το κλειδί είναι ο συγκεκριμένος άνθρωπος που έχει προφυλακιστεί" είπε και τόνισε ότι ο κρεοπώλης, "έχει αλλάξει πολλές φορές την κατάθεσή του".

"Στην φαρέτρα μας έχουμε ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που "θα μιλήσει". Έχουμε τη σορό. Όπως πάρα πολύ σημαντικό είναι αν βρεθεί το κινητό του μπάμπη και το φονικό όπλο", τόνισε ακόμα.

"Ο Μπάμπης “έφυγε” από το δικό του όπλο. Πιθανόν ο Μπάμπης ή προσπάθησε να φύγει ή να κρυφτεί" είπε και τόνισε πως "Ο Μπάμπης παγιδεύτηκε”.

