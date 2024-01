Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός ο οδηγός μηχανής που “καρφώθηκε” σε μπάρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στην άσφαλτο μέ έναν άνδρα να χάνει τη ζωή του στη Θεσσαλονίκη.

-

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο δυστύχημα συνέβη στη Θεσσαλονίκη με τραγικό αποτέλεσμα τον θάνατο ενός άνδρα.

77χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, το τροχαίο έγινε στo 10ο χλμ της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Εδέσσης το μεσημέρι της Τετάρτης. Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, το δίκυκλο που οδηγούσε ο 77χρονος εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες.

Ο οδηγός μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου αργότερα κατέληξε.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης αναφέρει:

"Μεσημβρινές ώρες χθες (24-01-2024) στo 10ο χλμ της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης – Εδέσσης, δίκυκλο που οδηγούσε 77χρονος ημεδαπός, εξετράπη – ανετράπη και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με σταθμό ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου αργότερα κατέληξε.

Προανάκριση, για τις συνθήκες του ατυχήματος, διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμπελόκηποι: Συνελήφθη διαρρήκτης που απειλούσε να πέσει στο κενό (βίντεο)

Δολοφονία στο Μεσολόγγι - Τσούκαλης: ο Μπάμπης παγιδεύτηκε (βίντεο)

Χαλάνδρι – Τροχαίο με εγκατάλειψη: Οδηγός εγκλωβίστηκε στο αυτοκίνητό του