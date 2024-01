Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι “μπούκαραν” και λήστεψαν μίνι μάρκετ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δύο ανήλικοι απέσπασαν μεγάλο χρηματικό ποσό από το κατάστημα στο οποίο εισέβαλαν.

-

Δύο ανήλικοι ταυτοποιήθηκαν ως δράστες ληστείας που τελέστηκε, το πρωί της περασμένης Τρίτης, σε κατάστημα ψιλικών στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, με λεία 1300 ευρώ.

Πρόκειται για 14χρονο Έλληνα και 16χρονο Αλβανό, εκ των οποίων ο πρώτος συνελήφθη στα όρια του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οι δύο ανήλικοι εισήλθαν στο κατάστημα, όπου ο 16χρονος κατηγορείται ότι αφαίρεσε με τη χρήση σωματικής βίας τα χρήματα από την ταμειακή μηχανή, ενώ ο 14χρονος κρατούσε «τσίλιες» στην είσοδο.

Ειδήσεις σήμερα:

Αμπελόκηποι: Συνελήφθη διαρρήκτης που απειλούσε να πέσει στο κενό (βίντεο)

Δολοφονία στο Μεσολόγγι - Τσούκαλης: ο Μπάμπης παγιδεύτηκε (βίντεο)

Δικαιοσύνη – Φλωρίδης: Οι αλλαγές μας θα φέρουν γρηγορότερες δίκες