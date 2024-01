Δωδεκανήσα

Τροχαίο - Απάτη: Είπαν σε ηλικιωμένη ότι η κόρη της συνελήφθη και ζήτησαν 10000 ευρώ

Τι ισχυρίστηκε ο απατεώνας για να αποσπάσει το χρηματικό ποσό απο την ηλικιωμένη.

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά απάτης με θύματα ως επί το πλείστον ηλικιωμένα άτομα και “δόλωμα” την εμπλοκή σε τροχαίο κάποιου συγγενούς των ανυποψίαστων πολιτών.

Το νέο περιστατικό με απάτη τέτοιου τύπου καταγράφηκε προχθές στην Ρόδο και θύμα είναι μια 80χρονη Ιταλίδα. Συγκεκριμένα η ηλικιωμένη κατήγγειλε στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Ρόδου ότι της τηλεφώνησε ένας άνδρας που της δήλωσε ότι είναι αξιωματικός της Αστυνομίας.

Στη συνέχεια της είπε ότι η κόρη της έχει συλληφθεί γιατί με το αυτοκίνητό της ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο ατύχημα και για να αφεθεί ελεύθερη θα έπρεπε να δώσει 10.000 ευρώ.

Μην κλείνοντας το τηλέφωνο συνέχισε να της μιλά και να την καθοδηγεί μέχρι που πήγε στην οικία της ένα δεύτερο άτομο με δίκυκλο στον οποίο έδωσε 10.000 ευρώ και έφυγε.

Ακολούθως αντιλήφθηκε την απάτη και από χθες έχει κινηθεί διαδικασία για τον εντοπισμό του δράστη.



