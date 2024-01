Κοζάνη

Λαθρεμπόριο καπνού: Συνελήφθη άνδρας στην Πτολεμαΐδα

Ποιες ποσότητες λαθραίων καπνικών προϊόντων εντόπισαν οι αστυνομικοί. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο συλληφθείς.

Στοχευμένο έλεγχο έκαναν οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. σε έναν 30χρονο αλλοδαπό, τον οποίο εντόπισαν στην Πτολεμα?δα το μεσημέρι της Τετάρτης, όταν ενημερώθηκαν από συναδέλφους τους της Ασφάλειας Εορδαίας ότι διακινούσε λαθραία καπνικά προϊόντα στην περιοχή.

Κατά την διάρκεια του ελέγχου που ακολούθησε, βρέθηκαν στην κατοχή του αλλοδαπού 350 πακέτα τσιγάρων και δέκα τυποποιημένες συσκευασίες καπνού συνολικού βάρους 500 γραμμαρίων, τα οποία δεν έφεραν τις ειδικές ταινίες του φόρου κατανάλωσης και κατασχέθηκαν και ο 30χρονος συνελήφθη.

Οι ποσότητες των λαθραίων τσιγάρων και καπνού παραδόθηκαν στο Τελωνείο Πτολεμαΐδας, ώστε να προσδιοριστούν οι σχετικοί φόροι και δασμοί, ενώ σε βάρος του αλλοδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του Τελωνειακού Κώδικα με την οποία οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

