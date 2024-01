Σάμος

Σάμος: Σεισμός 4,9 Ρίχτερ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο σεισμός, σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου και αναστάτωσε τους κατοίκους του νησιού.

-

Σεισμός σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (27.01.2024) ανοιχτά της Σάμου αναστατώνοντας τους κατοίκους του νησιού.

Ο σεισμός είχε μέγεθος 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο και το επίκεντρο εντοπίζεται 25 χλμ. βόρεια βορειοανατολικά από το Βαθύ της Σάμου.

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης υπολογίζεται στα 12,9 χλμ.

Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στη Σάμο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί κάποια προβλήματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Έγκλημα στο Μεσολόγγι - Δημογλίδου: Ο δράστης πυροβόλησε τον Μπάμπη με το δικό του όπλο (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια - Βορίδης: Οι “οριζόντιες διαιρέσεις” και η σχέση με τον Μητσοτάκη

F-35: Οι ΗΠΑ άναψαν “πράσινο φως” για πώληση στην Ελλάδα