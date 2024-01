Λασιθίου

Ιεράπετρα: νεκρός ανήλικος οδηγός μηχανής που έκανε motocross

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το μοιραίο δυστύχημα που έκοψε το "νήμα της ζωής" για τον ανήλικο.

-

Τραγωδία στην Ιεράπετρα όταν 17χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του το βράδυ του Σαββάτου στην Ιεράπετρα.

Ο 17χρονος μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά τραυματίστηκε στις 5 το απόγευμα του Σαββάτου (27/1) ενώ προσπαθούσε με την μοτοσυκλέτα του τύπου cross να υπερπηδήσει χωμάτινο εμπόδιο σε πίστα moto cross της Ιεράπετρας.

Τη στιγμή που είχε η μηχανή φτάσει στο μεγαλύτερο ύψος του άλματος, ο 17χρονος έπεσε από τη μηχανή στο έδαφος -από μεγάλο ύψος- με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πάρα πολύ σοβαρά και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του νοσοκομείου Ιεράπετρας και της αναισθησιολόγου στην προετοιμασία του παιδιού για να διακομιστεί στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, τελικά να καταλήξει.

Οι φίλοι του - που παρακολουθούσαν την προπόνησή του - κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο, το οποίο έφτασε στο σημείο στη θέση Περιστεράς, σε ελάχιστα λεπτά. Παρέλαβε τον νεαρό τραυματία, ειδοποιώντας ταυτόχρονα όλους τους γιατρούς του νοσοκομείου της Ιεράπετρας, να είναι επί ποδός για να φροντίσουν τα πολλαπλά τραύματα του 17χρονου.

Επειδή στο νοσοκομείο δεν εφημέρευε αναισθησιολόγος, κλήθηκε η αναισθησιολόγος που υπηρετεί στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου. Η κ. Σούλα Λουλάκη, έσπευσε αμέσως εθελοντικά να διασωληνώσει το παλικάρι, προκειμένου να διακομισθεί στο εφημερεύον Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, ωστόσο δυστυχώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κηδεία - Μπάμπης Κούτσικος: Θρήνος και αναπάντητα “γιατί;” στο Μεσολόγγι (εικόνες)

Βέλγιο: Σακουλάκια κοκαΐνης σε γραφείο...Υπουργού

Άγιος Παντελεήμονας: Η 13χρονη που δέχτηκε επίθεση στο ασανσέρ μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)