Ηλεία: Έρευνες για τον 45χρονο - Αναζητείται επί δύο εβδομάδες

Συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό η αναζήτηση του άνδρα που παρασύρθηκε από ορμητικό χείμαρρο, μαζί με την αρραβωνιαστικιά του. Στην “μάχη” ρίχτηκε και ο Echo.

Συνεχίζονται για 14η ημέρα οι έρευνες στο Πλουτοχώρι της Ηλείας, για τον εντοπισμό του 45χρονου οδηγού αυτοκινήτου, το όχημα του οποίου παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά χειμάρρου, το βράδυ της 15ης Ιανουαρίου.

Στις έρευνες που πραγματοποιούνται κατά μήκος του χειμάρρου της Κόβιτσας, σε όλα τα σημεία δίπλα από τον χείμαρρο, αλλά και στον γειτονικό ποταμό Αλφειό μετέχουν 15 πυροσβέστες από υπηρεσίες της Ηλείας, μαζί με μία ομάδα της ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα.

Από το Σάββατο στις έρευνες συμμετέχει και ο σκύλος Echo, που εντόπισε την σορό του Μπάμπη Κούτσικου, στο Μεσολόγγι, 14 ημέρες μετά από την εξαφάνιση του.

Παράλληλα, συνεχίζονται και οι έρευνες στον ποταμό Αχελώο και στις παρόχθιες περιοχές κοντά στο Μεσολόγγι, για τον εντοπισμό του άνδρα από το Νεπάλ, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν χθες το απόγευμα, αφού έπεσε για μπάνιο στα νερά του ποταμού.

