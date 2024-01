Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Πατέρας και γιος βρέθηκαν νεκροί μετά από πολλές ημέρες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη όταν με δύο άνδρες να χάνουν τη ζωή τους.

-

Τραγωδία συνέβη στη Θεσσαλονίκη όταν πατέρας και γιος εντοπίστηκαν νεκροί στην οδό Ολύμπου στο κέντρο της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, ο γιος που ήταν άτομο με αναπηρία, φαίνεται σύμφωνα με πληροφορίες να πέθανε πρώτος, ο πατέρας του τον πήρε δίπλα του και φαίνεται να πέθανε αργότερα.

Είναι νεκροί από τις 6 Ιανουαρίου. Εντοπίστηκαν σήμερα.

Δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κατώτατος μισθός: διαβουλεύσεις με ορίζοντα τα 950 ευρώ

“O Άλλος Άνθρωπος”: Έλεγχος για ξέπλυμα χρήματος στην κοινωνική κουζίνα

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος: Η τελευταία δημόσια εμφάνιση του Ιεράρχη που “έφυγε” σαν σήμερα (βίντεο)