Τροχαίο στο Ηράκλειο: Συνελήφθη ο οδηγός - Πώς συνέβη το ατύχημα

Η κατάσταση της υγείας του δίχρονου αγοριού που τραυματίστηκε σοβαρα. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Ώρες αγωνίας για το δίχρονο αγοράκι που τραυματίστηκε βαρύτατα στο σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε επί του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στο ύψος της Λυγαριάς, νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το παιδάκι κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα τραύματά του.

Όπως έγινε γνωστό, το τροχαίο έγινε την ώρα που στην περιοχή έβρεχε καταρρακτωδώς. Ο 38χρονος οδηγός ενός μίνι-βαν, υπήκοος Συρίας, έχασε τον έλεγχο του οχήματος του επί του ΒΟΑΚ και συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με το ΙΧ αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο γυναίκες, 59 και 30 ετών και το δίχρονο αγοράκι.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρότατη και μάλιστα χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό της 59χρονης οδηγού, η οποία τραυματίστηκε σοβαρά. Πιο βαριά τραυματισμένο παρελήφθη από τους διασώστες το μωρό, ενώ τραυματισμένη αλλά χωρίς να κινδυνεύει η ζωή της μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και η 30χρονη μητέρα του αγοριού.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η νεαρή γυναίκα με το μωρό βρίσκονταν στο πίσω κάθισμα του ΙΧ. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης, ο 38χρονος Σύρος συνελήφθη και κρατείται με εισαγγελική εντολή προκειμένου να οδηγηθεί την Δευτέρα ενώπιον της Δικαιοσύνης.

