Εύβοια

Τροχαίο - Εύβοια: Αυτοκίνητο καρφώθηκε σε κολόνα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του οδηγού που απεγκλωβίστηκε.

-

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στο δρόμο από Δοκό προς Αφράτι στη Χαλκίδα. Τραυματισμένος ο οδηγός μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviathema.gr, ήταν περίπου 18:00 όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες ένα όχημα ξέφυγε της πορείας του με αποτέλεσμα να συγκρουστεί σε κολώνα.

Ο οδηγός εντοπίστηκε τραυματισμένος από στελέχη της Πυροσβεστικής Χαλκίδας που έσπευσαν στο σημείο και άμεσα προχώρησαν στον απεγκλωβισμό του και έπειτα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και οδηγήθηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Από την σύγκρουση η κολόνα έπεσε στην μέση του δρόμου. Με αλυσοπρίονο η Πυροσβεστική έκοψε τα καλώδια και την κολόνα καθώς είχε διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στον δρόμο.

Αστυνομικοί της τροχαίας κατέγραψαν το περιστατικό ενώ διερευνώνται οι συνθήκες με τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεία: Έρευνες για τον 45χρονο - Αναζητείται επί δύο εβδομάδες

Ηλικιωμένη κάηκε ζωντανή - Είχε ανάψει σομπα για να ζεσταθεί (εικόνες)

Πλατεία Μαβίλη: Επίθεση με φωτοβολίδα σε αστυνομικούς - 17 προσαγωγές