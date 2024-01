Εύβοια

Κακοκαιρία - Εύβοια: ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα πρώτα χιόνια έπεσαν στην Εύβοια. Ποια σχολεία θα παραμείνουν κλειστά.

-

(εικόνα αρχειου)

Τα χιόνια έχουν κάνει ήδη την εμφάνιση τους στα ορεινά της Εύβοιας και ήδη χιονίζει από το βράδυ της Κυριακής στα χωριά Σέτα και Στενή, ενώ οι χιονοπτώσεις θα ενταθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη.

Το σύνολο των δυνάμεων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των δήμων έχουν τεθεί σε επιφυλακή, χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχουν προβλήματα.

Σε «κόκκινο» συναγερμό βρίσκονται και τα μηχανήματά στη νότια Φθιώτιδα και στους δήμους Καμένων Βούρλων και Λοκρών, ενώ στο Μαρτίνο έχουν συγκεντρωθεί πολλά εκχιονιστικά για να παρέμβουν όταν χρειαστεί.

Όπως ανακοινώθηκε, τα σχολεία στον Δήμο Μαντουδίου - Αγίας Άννας και Λίμνης θα παραμείνουν προληπτικά κλειστά από τη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη. Σημειώνεται ότι στις περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν γίνεται διά ζώσης μάθημα λόγω κακοκαιρίας, οι τάξεις λειτουργούν διαδικτυακά.

Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες περιοχές της Εύβοιας, ανάλογα με την επέκταση των φαινομένων θα ληφθούν αποφάσεις από το πρωί.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηλεία: Έρευνες για τον 45χρονο - Αναζητείται επί δύο εβδομάδες

Πλατεία Μαβίλη: Επίθεση με φωτοβολίδα σε αστυνομικούς - 17 προσαγωγές

Αγία Παρασκευή - Βουλιαγμένη: Συλλήψεις 3 ανηλίκων