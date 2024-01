Εύβοια

Κακοκαιρία - Εύβοια: οικογένεια εγκλωβίστηκε στα χιόνια

"Λαχτάρισε" οικογένεια στην Εύβοια, καθώς μία βόλτα στα χιόνια τους έφερε σε δύσκολη θέση...

Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Χαλκίδα καθώς λαχτάρισε οικογένεια που πήγαινε στα χιόνια στην Εύβοια.

Συγκεκριμένα η οικογένεια με τα τρία της παιδιά πήγαινε σήμερα Κυριακή 28 Ιανουαρίου στο καταφύγιο της Δίρφυς.

Ξαφνικά το αυτοκίνητο τους κόλλησε σε δρόμο με χώμα και χιόνια με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συνεχίσουν και να ακινητοποιηθούν.

Αμέσως ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και στο σημείο έφτασε το εθελοντικό κλιμάκιο Ψαχνών με τέσσερις άνδρες και δύο πυροσβεστικά οχήματα.

Όταν έφτασαν στο σημείο την οικογένεια είχε ήδη βοηθήσει αυτοκίνητο 4χ4 που περνούσε από το σημείο.

Πηγή: evima.gr

