Ιεράπετρα: Θρήνος στην κηδεία του 17χρονου (εικόνες)

Το τελευταίο αντίο, στον Μάριο, τον 17χρονο που έχασε τη ζωή του το απόγευμα του Σαββάτου σε αυτοσχέδια πίστα motocross, είπανε συγγενείς και φίλοι.

Στα μαύρα «ντύθηκε» ή Ιεράπετρα από τον χαμό του Μάριου, του 17χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του το απόγευμα του Σαββάτου σε αυτοσχέδια πίστα motocross.

Αυτήν την ώρα στον ναό της Αγίας Φωτεινής γράφεται η τελευταία πράξη της τραγωδίας.

Με λουλούδια στα χέρια, δάκρυα στα μάτια και ένα σπαρακτικό γιατί στα χείλη, συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές λένε το τελευταίο αντίο στον Μάριο που έφυγε τόσο πρόωρα και άδικα από τη ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι ο 17χρονος, παρέα και με άλλους μοτοσικλετιστές, είχαν βρεθεί στην αυτοσχέδια πίστα motocross προκειμένου να προπονηθούν, όταν για άγνωστους λόγους ο νεαρός, ενώ βρισκόταν στον αέρα κατά τη διάρκεια άλματος έπεσε από μεγάλο ύψος και τραυματίστηκε σοβαρά.

Αμέσως ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο και παρέλαβε τον 17χρονο χωρίς τις αισθήσεις του, έχοντας όμως σφυγμό, μεταφέροντας τον στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας.

Ο 17χρονος εισήχθη αμέσως στο χειρουργείο, όμως παρά τις προσπάθειες των γιατρών ο νεαρός δεν τα κατάφερε και έχασε τη ζωή του, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

