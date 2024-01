Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φοιτητής έπεσε θύμα ξυλοδαρμού – Αναζητείται ο δράστης

Ποια είναι η κατασταση της υγείας του φοιτητή που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού. Ταυτοποιήθηκε ο δράστης.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ, 23χρονος φοιτητής που έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από 25χρονο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής στη συμβολή των οδών Συγγρού και Εγνατίας. Σύμφωνα με την καταγγελία, που έγινε το απόγευμα της επόμενης ημέρας, ο 23χρονος βρισκόταν με δύο φίλους του, όταν δέχθηκε απρόκλητη επίθεση από τον 25χρονο.

Με τη βοήθεια των δύο φίλων του, ο 23χρονος πήγε αρχικά στο σπίτι του, όπου όμως αισθάνθηκε αδιαθεσία, οπότε αποφασίστηκε η μεταφορά του στο νοσοκομείο.

Κατά πληροφορίες, οι γιατροί διαπίστωσαν κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τον υπέβαλλαν σε χειρουργική επέμβαση.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ο 25χρονος που κατά πληροφορίες είναι καλλιτέχνης της τραπ μουσικής . Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και αναζητείται.

