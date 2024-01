Εύβοια

Φωτιά - Εύβοια: Ηλικιωμένη υπέστη εγκαύματα, προσπαθώντας να σβήσει τις φλόγες (εικόνες)

Στο Κέντρο Υγείας της περιοχής μεταφέρθηκε η γυναίκα, την οποία οι πυροσβέστες που έσπευσαν βρήκαν τραυματισμένη από την φωτιά.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας 29, Ιανουαρίου στην πυροσβεστική υπηρεσία Χαλκίδας για φωτιά σε σπίτι.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στο εσωτερικό του σπιτιού και συγκεκριμένα στην κουζίνα. Εντός του σπιτιού την ώρα της πυρκαγιάς βρισκόταν μία ηλικιωμένη γυναίκα η οποία τραυματίστηκε στα χέρια και το πρόσωπο όταν προσπάθησε μόνη της να σβήσει τη φωτιά.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεση εθελοντές πυροσβέστες του κλιμακίου των Ψαχνών.

Η ηλικιωμένη γυναίκα μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Ψαχνών.

Υπενθυμίζεται ότι τα προηγούμενα 24ωρα έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι από πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στα σπίτια τους.

Πηγή: evima.gr

