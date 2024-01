Δωδεκανήσα

Πατέρας 14χρονης που παγίδευσε παιδόφιλο: Η κόρη μου μας ενημέρωσε ότι την ενοχλεί

Ο πατέρας του κοριτσιού που μαζί με τους αστυνομικούς, έκλεισαν το ραντεβού και έστησαν παγίδα στον 29χρονο που πλησίασε το παιδί.

Για το περιστατικό με την 14χρονη, της οποίας οι γονείς έστησαν παγίδα στον παιδόφιλο που την πλησίασε μέσω Facebook, μίλησε ο πατέρας της στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Όπως εξήγησε ο πατέρας του παιδιού, ο 29χρονος δεν ήταν «φίλος» με την ανήλικη κόρη του στο Facebook, «της έστειλε μήνυμα χωρίς να την ξέρει, της ζητούσε φωτογραφίες», οι γονείς ενημέρωσαν την Αστυνομία, που «μας καθοδηγούσε καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας», είπε ο πατέρας, χαρακτηρίζοντας άψογη τη συνεργασία με τις Αρχές.

Το ραντεβού κλείστηκε, έξω από ξενοδοχείο και ο 29χρονος πήγε και περίμενε στο αυτοκίνητο. «Όμως, αντί για την κοπέλα, πήγε η Αστυνομία».

Η μητέρα του παιδιού μάλιστα, του είχε ζητήσει να της στείλει βίντεο, να δει ποιος είναι και της έστειλε βίντεο μέσα από το αυτοκίνητο. Έτσι, αναγνωρίστηκε από τους αστυνόμους, οι οποίοι και συνέλαβαν τον 29χρονο.

Ο πατέρας του παιδιού είπε πως, «η κόρη μας ήρθε και μας ενημέρωσε» για το ότι την πλησίασε ένας άνδρας μέσω social media, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν πως, «σίγουρα πρέπει να το έχει ξανακάνει αυτό, γιατί είχε και κοινούς φίλους με το παιδί και σε μικρότερη ηλικία».

