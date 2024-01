Δωδεκανήσα

Ρόδος: Κατηγορείται ότι παρενοχλούσε την εγγονή του για 7 χρόνια

Πώς έγινε γνωστό το περιστατικό και τι ισχυρίζεται ο παππούς του κοριτσιού.

Μια εξαιρετικά περίεργη υπόθεση ασέλγειας εις βάρος ανήλικης τελεσθείσας σύμφωνα με καταγγελίες από τον μητρικό παππού αποτελεί αντικείμενο έρευνας των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρόδου και της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Ρόδου.

Η έρευνα για την υπόθεση ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2023 μετά από παραγγελία της Εισαγγελέως Πλημμελειοδικών Ρόδου προς εξακρίβωση τυχόν τελέσεως των αδικημάτων της κατάχρησης ανηλίκων, της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης και των γενετήσιων πράξεων με ανήλικους και συγκεκριμένα εις βάρος ενός 12χρονου παιδιού από τον παππού της.



Οι πράξεις σύμφωνα με τις καταγγελίες έλαβαν χώρα στην οικία του σε χωριό της Ρόδου από το έτος 2016 έως και το θέρος του 2023!

Οι καταγγελίες το πρώτον έγιναν από την ανήλικη σε δασκάλα της, ακολούθως σε διευθύντρια του σχολείου αλλά και ενώπιον ψυχολόγου.

Ανάλογες περιγραφές έγιναν από την ανήλικη και ενώπιον αξιωματικού της ΕΛΑΣ σε κατάθεση που έδωσε παρουσία ψυχολόγου.

Από την ιατροδικαστική έκθεση δεν προέκυψε ωστόσο ότι έχει βιασθεί ενώ ο καταγγελλόμενος αρνείται κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται.