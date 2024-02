Ιωάννινα

Ιωάννινα: Νέοι "έβγαλαν βόλτα" ναρκωτικά αλλά.. (εικόνες)

Ο διπλός έλεγχος από τις Αρχές στους τρείς νεαρούς που είχαν στην κατοχή τους μεγάλη ποσότητα κάνναβης.

Στην κατάσχεση περισσότερων από 54 κιλών ακατέργαστης κάνναβης προχώρησαν το μεσημέρι της Δευτέρας οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ιωαννίνων.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 3 ημεδαποί, ηλικίας 24, 21 και 20 ετών, που κατηγορούνται για – κατά περίπτωση – κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, ως προς το χρονικό της υπόθεσης, οι αστυνομικοί, στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών, εντόπισαν ως ύποπτο σε περιοχή των Ιωαννίνων Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, ιδιοκτησίας του 20χρονου, που οδηγούσε ο 24χρονος.

Κατά τον έλεγχο που επακολούθησε βρέθηκαν εντός του αυτοκινήτου και κατασχέθηκαν 50 αυτοσχέδιες συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 54 κιλών και 305 γραμμαρίων.

Κατά την εξέλιξη της έρευνας, εντοπίστηκαν λίγο αργότερα και συνελήφθησαν οι δύο συγκατηγορούμενοί του, οι οποίοι διακριβώθηκε ότι κατά τη διάρκεια της μεταφοράς των ναρκωτικών, προπορεύονταν με άλλο όχημα, προκειμένου να ενημερώνουν μέσω επικοινωνίας με κινητό τηλέφωνο τον 24χρονο για ενδεχόμενο αστυνομικό έλεγχο.

Στο πλαίσιο των ερευνών, κατασχέθηκαν επιπλέον:

τα δύο παραπάνω αυτοκίνητα

χρηματικό ποσό 415 ευρώ

5 κινητά τηλέφωνα

συσκευασία με μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ιωαννίνων.

