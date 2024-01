Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: ανήλικη ξυλοκόπησε 15χρονη και το τραβούσε βίντεο

Τι κατήγγειλε η ανήλικη κοπέλα για την βίαιη επίθεση που δέχτηκε.

-

Ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ άνηλίκων συνέβη αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, θύμα ξυλοδαρμού κατήγγειλε ότι έπεσε 15χρονη από ανήλικη στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η 15χρονη στην αστυνομία, το βράδυ της Δευτέρας (29/1) σε περιοχή της Τούμπας ανήλικη της επιτέθηκε, για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο και την χτύπησε, ενώ δεύτερη ανήλικη κατέγραφε τον ξυλοδαρμό.

Η κοπέλα τραυματίστηκε, ενώ από κοινού με τον πατέρα της προχώρησε σε μήνυση στο Αστυνομικό Τμήμα Τούμπας-Τριανδρίας.

Σύμφωνα με πηγές από την ελληνική αστυνομία έχουν ταυτοποιηθεί πέντε ανήλικες για την επίθεση σε βάρος της 15χρονης και σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, σχηματίζεται δικογραφία.

