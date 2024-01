Φλώρινα

Φλώρινα: εικόνες από το σπίτι - οπλοστάσιο του ζευγαριού

Νέα όπλα εντόπισαν οι αρχές στο σπιτι του ζευγαριού που είχε μετατραπεί σε οπλοστάσιο στη Φλώρινα.

Χιλιάδες σφαίρες, δεκάδες όπλα και εκρηκτικά, εντόπισαν οι αστυνομικοί στο σπίτι ζευγαριού στη Φλώρινα.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν 29 όπλα, περισσότερα από 72 κιλά πυρίτιδας, 11 χειροβομβίδες, 5 βλήματα όλμου και περισσότερα από 35.000 φυσίγγια.. Οδήγησαν στα κρατητήρια τον 54χρονο και την 57χρονη

Ενημερώθηκαν ΕΥΠ και Αντιτρομοκρατική, όπως συμβαίνει σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά φαίνεται πως αυτήν την ώρα τα πιο πιθανά σενάρια που εξετάζονται είναι είτε να πρόκειται για συλλέκτες είτε να πωλούσαν τα όπλα.

Νωρίτερα εντόπισαν μία κρύπτη στην σκεπή του σπιτιού όπου υπήρχαν άλλα δέκα πολυβόλα και πολεμικά τυφέκια, γεμιστήρες, δύο ηλεκτρονικούς υπολογιστές και ένα κινητό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 54χρονος είναι ιδιοκτήτης μεταφορικής εταιρείας και συχνά ταξίδευε στο εξωτερικό, απ' όπου είναι πιθανό να προμηθευόταν το πολεμικό υλικό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Συνεχιζόμενων των αστυνομικών ερευνών του Τμήματος Ασφάλειας Φλώρινας, σχετικά με τη δράση των δύο (2) ημεδαπών, που είχαν συλληφθεί χθες (29-01-2024) το απόγευμα, στη Φλώρινα, για νομοθεσία περί όπλων, βεγγαλικών, πυροτεχνημάτων, φωτοβολίδων, καθώς και για κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών, (σχετικό το από 30-01-2024 Δελτίο Τύπου) εντοπίσθηκε σήμερα (30-01-2024) το μεσημέρι και επιπλέον πολεμικό υλικό, το οποίο βρισκόταν επιμελώς κρυμμένο στη σκεπή της οικίας των -2- συλληφθέντων, στην πόλη της Φλώρινας.

Συγκεκριμένα, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν επιπλέον:

10 όπλα, εκ των οποίων -3- πολεμικά τυφέκια, -1- πολυβόλο, -1- υποπολυβόλο, -1- κυνηγετικό όπλο, -1- πιστόλι, και -3- αυτοσχέδια όπλα,

8 κάνες πυροβόλων όπλων διαφόρων διαμετρημάτων,

11 διάφορα εξαρτήματα πυροβόλων όπλων,

2 γεμιστήρες από πολεμικό τυφέκιο,

2 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και

1 κινητό τηλέφωνο.

Σχετική έρευνα- προανάκριση συνεχίζεται από το Τμήμα Ασφάλειας Φλώρινας".

Η 57χρονη θα απολογηθεί αύριο Τετάρτη 31 Ιανουαρίου, στις 12 το μεσημέρι και ο 54χρονος πήρε προθεσμία μέχρι την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου οπότε και θα απολογηθεί.

