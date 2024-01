Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Μητέρα 15χρονης στον ΑΝΤ1: Ομάδα ανήλικων κοριτσιών την χτύπησε και τραβούσε βίντεο

Πως περιγράφει η μητέρα του κοριτσιού την επίθεση που κατήγγειλε ότι δέχθηκε από παρέα συνομηλίκων της. Γιατί η 15χρονη αρνείται να επιστρέψει στο σχολείο της.

Στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» μίλησε την Τετάρτη η μητέρα της 15χρονης από την Θεσσαλονίκη, που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από ομάδα ανήλικων κοριτσιών, ένα εκ των οποίων τραβούσε και βίντεο με την επίθεση, το οποίο δημοσίευσε στα social media.

Η οικογένεια έχει ζητήσει να μην γίνεται αναπαραγωγή του εν λόγω βίντεο, καθώς επιβαρύνει ψυχολογικά την κατάσταση της ανήλικης, η οποία δηλώνει ότι δεν θέλει να επιστρέψει στο σχολείο της και αρνείται να βγει από το σπίτι.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1, η μητέρα της 15χρονης περιέγραψε τα γεγονότα ως εξής:

«Στις 8:30 η ώρα ήταν η μικρή σε ένα ίντερνετ καφέ, 150 μέτρα από το σπίτι, σε κεντρικότατο δρόμο, στην Άνω Τούμπα. Εκεί την επισκέφθηκαν έξι κορίτσια και της ζήτησαν να βγει έξω να μιλήσουν. Της ζήτησαν το λόγο γιατί η φίλη της, της είπε κάποια λόγια για αυτές και λέει η μικρή η δική μου “εγώ δεν άκουσα κάτι τέτοιο”.

Επειδή αρνήθηκε τα δικά τους τα λόγια, την περικύκλωσαν ανάμεσα στα αυτοκίνητα και άρχισαν να την φτύνουν. Και η μικρή αντιστάθηκε. Και όπως μιλούσανε σηκώθηκε η μία και της δίνει μια γροθιά στο μάτι και έπεσε. Και πέφτοντας χτυπάει το κεφάλι της στο πεζοδρόμιο.

Αυτοί μόλις είδαν που έπεσε η μικρή σηκώθηκαν και έφυγαν. Περνώντας ένας πιτσιρικάς την είδε την μικρή πεσμένη ανάμεσα στα αυτοκίνητα και πήγε και την σήκωσε και κατευθείαν πήρε τηλέφωνο. Και λέει “έλα μπαμπά, με χτυπήσανε, με δείρανε, να πάμε στην αστυνομία”.

Συνελήφθησαν και οι γονείς των παιδιών, Κρατήσανε τα παιδιά με τους γονείς εκεί, δεν ξέρω για ποιον λόγο. Δεν μπόρεσαν να συλλάβουν μόνο το κορίτσι που την χτύπησε. Αυτή την στιγμή η κόρη μου είναι ψυχολογικά χάλια, δεν θέλει να πάει σχολείο, δεν θέλει να βγει από το σπίτι. Προέχει η ψυχολογία του παιδιού, να μπορέσει να επανέλθει».





