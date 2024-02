Ηράκλειο

Ηράκλειο: 13χρονη έφυγε από το σπίτι και δεν την αναζήτησε κανείς

Όλα ξεκίνησαν όταν το κορίτσι πήγε στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε τον πατέρα της για ενδοοικογενειακή βία.

Σοκάρει μια νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος ενός 13χρονου κοριτσιού στην πόλη του Ηρακλείου. Η ανήλικη, με καταγωγή από τη Βουλγαρία, πήγε την Τετάρτη στο αστυνομικό τμήμα και κατήγγειλε τον πατέρα της για ενδοοικογενειακή βία.

«Δεν θέλω να επιστρέψω στο σπίτι μου», είπε στους αστυνομικούς τρομοκρατημένο το κορίτσι. «Ο μπαμπάς μου δεν μου μιλάει καλά, με βρίζει και με απειλεί», ανέφερε η 13χρονη στους αστυνομικούς, οι οποίοι, κατά τη διάρκεια της συζήτησής τους με το παιδί, διαπίστωσαν πως είχε φύγει μια ημέρα νωρίτερα από το σπίτι της αλλά δεν την είχε αναζητήσει κανείς.

Άγνωστο παραμένει το που πέρασε την νύχτα της Τρίτης το κορίτσι και το πως κατάφερε να φτάσει στο αστυνομικό τμήμα. Δεδομένο είναι όμως ότι παρά το γεγονός ότι το κορίτσι δεν γύρισε στο σπίτι του οι γονείς της δεν πήγαν ποτέ στην αστυνομία για να δηλώσουν την εξαφάνισή της.

Οι γονείς αναζητήθηκαν και όταν ο πατέρας της 13χρονης εντοπίστηκε, δήλωσε στους αστυνομικούς ότι έψαχνε την κόρη του, δεν την έβρισκε, αλλά δεν σκέφτηκε να απευθυνθεί στην αστυνομία. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο και ενδοοικογενειακή βία.

Το κορίτσι, που δήλωσε στους αστυνομικούς πως έχει καλή σχέση μόνο με τη μητέρα της, φιλοξενείται στην Παιδιατρική Κλινική του Βενιζέλειου Νοσοκομείου.

