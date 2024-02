Ηλεία

Ηλεία: Νεκρή γυναίκα σε φωτιά σε μονοκατοικία

Η άτυχη γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη από τους πυροσβέστες.

Με φρικτό τρόπο έχασε τη ζωή της μια ηλικιωμένη γυναίκα, μετά από φωτιά σε μονοκατοικία, στα Μυρώνια, του δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, και πιο συγκεκριμένα, στον οικισμό Ράμα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του Patrisnews, η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήση νωρίς το πρωί της Παρασκευής και έσπευσε άμεσα στο σημείο, όπου κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης βρέθηκε η 90χρονη γυναίκα απανθρακωμένη.

