Πάτρα: Κουρτινόξυλο έπεσε στο κεφάλι μαθητή - Τον μετέφεραν στο νοσοκομείο

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του μαθητή που τραυματίστηκε από κουρτινόξυλο.

Ένα περιστατικό τραυματισμού συνέβη σε σχολείο στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας μαθητής της Γ' τάξης του Γυμνασίου, τραυματίστηκε όταν κουρτινόξυλο "έφυγε" από τη θέση του και έπεσε πάνω στο κεφάλι του.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη σε σχολείο της Πάτρας, κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Αμέσως ειδοποιήθηκε ο πατέρας του μαθητή, ο οποίος μετέφερε το παιδί στο Καραμανδάνειο νοσοκομείο.

Ο ανήλικος, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν φέρει σοβαρά τραυματα σύμφωνα με πληροφορίες.

