Πάτρα: Προκάλεσε τροχαίο και το έσκασε αφήνοντας το αυτοκίνητο του στη μέση του δρόμου

Αρχικά προσπάθησε να διαφύγει με το τρακαρισμένο του όχημα, αλλά όταν κατάλαβε ότι δεν μπορεί, το κλείδωσε στη μέση του δρόμου κι έγινε καπνός…

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα στην Πάτρα. Οδηγός προκάλεσε τροχαίο, πήγε να διαφύγει και παράτησε το αυτοκίνητο στην μέση του δρόμου.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 6.30 το πρωί , όταν οδηγός ενός ασημί αυτοκινήτου προκάλεσε τροχαίο πέφτοντας πάνω σε άλλο ΙΧ στην οδό Κορίνθου, στο ύψος με τη οδό Σμύρνης. Ο άνδρας εγκατέλειψε το σημείο θέλοντας για διαφύγει , καθώς πιθανά οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ και το όχημα ήταν ανασφάλιστο.

Φθάνοντας όμως στην οδό Παπαφλέσσα, πριν τη διασταύρωση με τη Ναυαρίνου, διαπίστωσε πως το ΙΧ του είχε κι αυτό υποστεί ζημιές στον μπροστινό τροχό, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να μετακινηθεί. Τότε ο άνδρας έκανε το απίστευτο. Βγήκε από το όχημα το κλείδωσε στη μέση του δρόμου και έφυγε ...σαν κύριος για να αποφύγει την σύλληψη.

Η αστυνομία που ήδη είχε ενημερωθεί για το συμβάν έχει ξεκινήσει έρευνες για την αναζήτησή του.

Πηγή: tempo24.news

