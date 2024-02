Κοζάνη

Κοζάνη: νεκρός από πυροβολισμό αστυνομικός

Ποια σενάρια εξετάζουν οι αρχές για τον θάνατο του άτυχου αστυνομικού, πατέρα δύο παιδιών.

Νεκρός στο σπίτι του στην Κοζάνη βρέθηκε 51χρονος αστυνομικός που υπηρετούσε στο αστυνομικό τμήμα της πόλης.

Στο σημείο βρίσκεται ευρύ κλιμάκιο της Ασφάλειας Κοζάνης καθώς και ο στυνομικός διευθυντής, Ηλίας Τσιότσιας, διεξάγοντας έρευνες για τις συνθήκες θανάτου του.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχει αποκλειστεί η εγκληματική ενέργεια, ενώ με βάση τα ευρύματα εξετάζεται και η περίπτωση του ατυχήματος.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το kozanimedia.gr ο 51χρονος πατέρας δυο παιδιών, έπεσε νεκρός, κάτω από άγνωστες συνθήκες, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πιθανό ατύχημα με πιστόλα από εκείνες που χρησιμοποιούνται για τους τυφλοπόντικες (ποντίκια αγρού), ενώ, φυσικά, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

Ο 51χρονος που φέρει τραύμα απο πυροβόλο όπλο, προερχόταν απο το Σώμα των συνοριακών φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας.

