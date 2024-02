Μαγνησία

Βόλος: Απείλησε να πνίξει τη σύζυγό του επειδή πίστευε ότι τον απατά

Ακόμη ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας, αυτή τη φορά στην πόλη του Βόλου

Ένας 35χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε την Παρασκευή στον Εισαγγελέα, μετά από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 35χρονος καυγάδισε με τη σύζυγό του, επίσης 35 ετών, και όπως η ίδια κατήγγειλε, την έπιασε από τον λαιμό και απείλησε να την πνίξει.

Σύμφωνα με το gegonota.news, ο 35χρονος προκάλεσε το επεισόδιο επειδή πιστεύει ότι η σύζυγός του έχει εξωσυζυγική σχέση και την καλύπτει η πεθερά του. Πήρε προθεσμία να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

