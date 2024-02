Χανιά

Τροχαίο στα Χανιά: Προσπάθησε να αποφύγει τους αστυνομικούς και “καρφώθηκε” σε δέντρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 21χρονος οδηγός συνελήφθη καθώς δεν είχε δίπλωμα, ενώ η συνοδηγός του τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

-

Σε περιπέτεια εξελίχθηκε η Κυριακάτικη βόλτα για δυο νέους στο Θέρισο των Χανίων την Κυριακή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, περίπου στις 9 το βράδυ σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στο Θέρισο, όταν το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν ένας 21χρονος Χανιώτης και μια κοπέλα, ξέφυγε της πορείας του και έπεσε πάνω σε δέντρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο 21χρονος οδηγός φέρεται να μην είχε δίπλωμα οδήγησης και μόλις είδε τους αστυνομικούς, έκανε επικίνδυνο ελιγμό προκειμένου να τους αποφύγει, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε δέντρο. Από το τροχαίο τραυματίστηκε ελαφρά η νεαρή συνοδηγός, η οποία μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων.

Ο 21χρονος συνελήφθη επειδή στερούνταν διπλώματος αλλά και για επικίνδυνη οδήγηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στο υπουργείο Εργασίας: “Οι δράστες ήταν επαγγελματίες”

Ρόδος: Κατηγορείται ότι μετέδωσε σκόπιμα AIDS στη σύντροφο του

Χιλή - Καταστροφικές πυρκαγιές: Εκατοντάδες οι νεκροί