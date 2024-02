Ρεθύμνου

Μυλοπόταμος - Βιασμοί ανήλικης: η καταγγελία και το “τέλος” του πατέρα της (βίντεο)

Τι ερευνούν οι Αρχές για την υπόθεση βιασμών ανήλικης στο Ρέθυμνο.

Της Ευαγγελίας Δεληγιάννη

Την υπόθεση βιασμού μιας ανήλικης στον Μυλοπόταμο Ρεθύμνου από 12 άνδρες, τα τελευταία δύο χρόνια, ερευνά η αστυνομία, μετά από ανώνυμη καταγγελία το περασμένο καλοκαίρι.

Πιο συγκεκριμένα, μια ανώνυμη καταγγελία στο "Χαμόγελο του Παιδιού" το καλοκαίρι, για μία 14χρονη που την εξέδιδαν έναντι αμοιβής, άρχισε να ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης .

Ο Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος του "Χαμόγελου του Παιδιού", ανέφερε: "Μία κυρία μας ενημέρωσε τι συμβαίνει και μάλιστα φοβόταν να μιλήσει γιατί φοβόταν τους συγκεκριμένους ανθρώπους.Την συνδέσαμε αμέσως με την υποδιεύθυνση Ρεθύμνου".

Μετά από πολύμηνη έρευνα των αρχών , στις 22 Ιανουάριου φτάνουν στα ίχνή ενός 38χρονου άνδρα. Από κατ' οίκον και σωματική έρευνα κατασχέθηκαν 2 κινητά και ένα φυσίγγιο πιστολιού.

Από την εξέταση της 14χρονης, παρουσία παιδοψυχίατρου διαπιστώθηκε ο βιασμός της από τον 38χρονο, ενώ προέκυψαν ακόμη 11 άνδρες , Έλληνες και αλλοδαποί, που τελούσαν γεννετήσιες πράξεις σε βάρος της από το 2022, από τότε που ήταν, δηλαδή, 12 ετών.

Στις 30 Ιανουαρίου ο 50χρονος πατέρας της 14 χρονης εξαφανίστηκε και λίγες ημέρες αργότερα βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητο του σε ερημική τοποθεσία με κλειστά τα παράθυρα και με μία φιάλη υγραερίου ανοιχτή, να έχει βάλει τέλος στη ζωή του,

Η αστυνομία εξετάζει εάν το συγκεκριμένο περιστατικό έχει κάποια σχέση με την υπόθεση .

Η αστυνομία έχει διατάξει ιατροδικαστική εξέταση για την ανήλικη , ενώ η εισαγγελία έδωσε εντολή για ευρεία έρευνα, έτσι ώστε να φωτιστούν όλες οι πτυχές αυτής της υπόθεσης. Ο 38 χρονος κρατείται προσωρινά.

