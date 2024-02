Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Πορεία: ένταση και συνθήματα για τον νεκρό αστυνομικό στου Ρέντη (βίντεο)

Επεισόδια σημειώθηκαν μετά την πορεία στη Θεσσαλονίκη. Υβριστικά συνθήματα από κουκουλοφόρους κατά της ΕΛΑΣ αλλά και για τον νεκρό αστυνομικό στου Ρέντη.

Εντός του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατέληξε η πορεία διαμαρτυρίας που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο κέντρο της πόλης με αφορμή την αστυνομική επέμβαση στη Νομική Σχολή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου.

Μετά το πέρας της πορείας, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων του προκάλεσαν φθορές στo κτήριο της Πρυτανείας του ΑΠΘ και επιχείρησαν να εισέλθουν σε αυτό.

Δυνάμεις των ΜΑΤ εισήλθαν στην πανεπιστημιούπολη προκειμένου να ηρεμήσει η κατάσταση.

Η είσοδος των αστυνομικών δυνάμεων είχε ως συνέπεια φοιτητές αλλά και κουκουλοφόροι να σηκώσουν πανό με σύνθημα «έξω οι μπάτσοι από τις σχολές»,

Ακόμη, κουκουλοφόροι, φώναζαν υβριστικά συνθήματα για την αστυνομία και για τον δολοφονημένο αστυνομικό, Γιώργο Λυγγερίδη.

«Πού είναι ο Λυγγερίδης; Πού είναι ο Γιώργος; Κοιμάται; Κάτω από το χώμα είναι. Να πάτε να το τον βρείτε», ανέφεραν.

