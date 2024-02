Μαγνησία

Βόλος: νεαρός επιτέθηκε σε αστυνομικούς μέσα στο ΑΤ

Πώς συνέβη το περιστατικόστον Βόλο. Σε βάρος του νεαρού άνδρα εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης.

Συνελήφθη, το απόγευμα της Δευτέρας, στην έδρα του αστυνομικού μεγάρου στο Βόλο, ένας 26χρονος άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της βίας κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων.

Ειδικότερα, ο δράστης, έχοντας την υποχρέωση να εμφανίζεται το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βόλου, μετέβη το απόγευμα της Δευτέρας στην υπηρεσία και όπως διακριβώθηκε, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Βόλου.

Μόλις του ανακοινώθηκε η σύλληψή του βάσει του εντάλματος, απώθησε βίαια με τα χέρια του τον Αξιωματικό Υπηρεσίας και αποπειράθηκε να διαφύγει. Ο δράστης, ωστόσο, ακινητοποιήθηκε με τη συνδρομή άλλου αστυνομικού, προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση και χτυπώντας βίαια με τα χέρια και τα πόδια τους αστυνομικούς.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του Ανακριτή Βόλου, για τις πράξεις της διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής, τελεσθείσας κατ’ εξακολούθηση και από κοινού και της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας πραγμάτων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας και ζημίας, τελεσθείσας κατ’ εξακολούθηση και από κοινού.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε αρμοδίως.

Πηγή: taxydromos.gr

