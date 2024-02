Λασιθίου

Λασίθι: έκλεβε λάδι από αποθήκες και χρήματα από ΤΕΠ νοσοκομείου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνελήφθη ο... "ποντικός" με την πολυποίκιλη λεία.

-

Στη σύλληψη ενός 38χρονου άνδρα, ο οποίος μεταξύ άλλων αφαίρεσε από γυναίκα που βρισκόταν στο Γενικό Νοσοκομείο Αγίου Νικολάου πορτοφόλι που περιείχε χρηματικό ποσό, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίκυκλης Αστυνόμευσης του Αστυνομικού Τμήματος Αγίου Νικολάου.

Όπως προέκυψε από την έρευνα ο ίδιος άνδρας το χρονικό διάστημα από 10.10.2023 έως και 25.01.2024 είχε διαπράξει τέσσερις επιπλέον κλοπές από αποθήκη ιδιώτη, ένα ΙΧΦ όχημα, αλλά και από επαγγελματικό χώρο, έχοντας αφαιρέσει συνολικά χρηματικό ποσό 200 ευρώ, 80 λίτρα ηλιέλαιο, 40 λίτρα ελαιόλαδο, 135 λίτρα πυρηνέλαιο, τραπεζικές κάρτες και προσωπικά αντικείμενα.

Μάλιστα σύμφωνα με το cretapost.gr ο 37χρονος συνελήφθη την Τρίτη όταν πήγε στα ΤΕΠ του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου και έκλεψε από μία γιατρό το πορτοφόλι της στο οποίο περιείχε ένα χρηματικό ποσό.

Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Αγίου Νικολάου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη - Μπαλωθιές: Εκατοντάδες σφαίρες σε βάπτιση, που θύμιζε... πόλεμο! (εικόνες)

Τέμπη: Χωρίς τηλεδιοίκηση 120 χιλιόμετρα στον άξονα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, έναν χρόνο μετά την τραγωδία (βίντεο)

Χίος: Η επιχείρηση του Λιμενικού στο τάνκερ με τους όμηρους επιθεωρητές (βίντεο)