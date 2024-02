Θεσσαλονίκη

Θερμαϊκός: Θαλάσσια ρύπανση από πετρελαιοειδή

Τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα, σε μια προσπάθεια να μην εξαπλωθεί η πετρελαιοκηλίδα.

Θαλάσσια ρύπανση, έκτασης περίπου 16.000 τετραγωνικών μέτρων, με τη μορφή διάσπαρτων κηλίδων από ιριδίζον φιλμ πετρελαιοειδών, κατεγράφη μεταξύ των κρηπιδωμάτων 10-12 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.

Με μέριμνα της εταιρείας Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ ΑΕ) πραγματοποιήθηκαν εργασίες πόντισης πλωτού φράματος από σκάφος ιδιωτικής εταιρείας, ώστε να μην εξαπλωθεί η πετρελαιοκηλίδα.

Επιπλέον, ελήφθησαν δείγματα από την περιοχή της θαλάσσιας ρύπανσης, καθώς και από ύποπτο πλοίο, προκειμένου να αποσταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους προς ανάλυση. Προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης.

