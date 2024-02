Θεσσαλονίκη

Θάνατος 16χρονου Ρομά: Παραπέμπεται σε δίκη ο αστυνομικός

Παραπέμπεται στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Θεσσαλονίκης ο 35χρονος αστυνομικός που τον Δεκέμβριο του 2022 πυροβόλησε και σκότωσε τον 16χρονο, Κώστα Φραγκούλη, σε καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη

Στο ακροατήριο Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου παραπέμπεται να δικαστεί ο 36χρονος αστυνομικός της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., από τα πυρά του οποίου έχασε τη ζωή του ο 16χρονος Ρομά, κατά τη διάρκεια αστυνομικής καταδίωξης, το Δεκέμβριο του 2022, στη δυτική Θεσσαλονίκη. Με βούλευμα που δημοσιεύτηκε σήμερα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης τον παραπέμπει να δικαστεί για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, αλλά και για εκτέλεση παράνομων πυροβολισμών.

Οι δικαστές του Συμβουλίου, κατά πληροφορίες, έκριναν ότι ο κατηγορούμενος αστυνομικός με πρόθεση και δη αποδεχόμενος τη γνώση του ότι από την πράξη του ήταν ενδεχόμενο να παραχθεί το υπό κρίση περιστατικό, σκότωσε τον ανήλικο, τελώντας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Στο παραπεμπτικό βούλευμα περιγράφεται αναλυτικά το χρονικό της καταδίωξης, η οποία ξεκίνησε, όταν αστυνομικοί ενημερώθηκαν ότι το 16χρονο θύμα αποχώρησε με το Ι.Χ. φορτηγάκι του πατέρα του από βενζινάδικο, χωρίς να πληρώσει το ποσό των 20 ευρώ για τα καύσιμα που είχε βάλει.

Όπως αναφέρεται στο βούλευμα, ο κατηγορούμενος αστυνομικός πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο δύο φορές από απόσταση 10-15 μέτρων: μία από τις βολίδες πέτυχε το αυτοκίνητο από το πίσω μέρος, διαπέρασε τον υαλοπίνακα, πλήττοντας το πίσω μέρος του κεφαλιού του 16χρονου ο οποίος έχασε τις αισθήσεις του και τον έλεγχο του αυτοκινήτου, με συνέπεια αυτό να προσκρούσει διαδοχικά στα σκαλοπάτια παρακείμενου ξενοδοχείου και εξωτερικού τοίχου, όπου ακινητοποιήθηκε.

Το ανήλικο θύμα υπέκυψε στα τραύματά του έπειτα από νοσηλεία οκτώ ημερών, όπως αναφέρεται στο βούλευμα. Με το ίδιο βούλευμα, διατηρείται ο περιοριστικός όρος που είχε επιβληθεί στον 36χρονο αστυνομικό της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

