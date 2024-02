Βοιωτία

Φωτιά - Αλίαρτος: Υπερήλικη βρέθηκε νεκρή στο υπνοδωμάτιο της

Η άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής, δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει την τραγωδία.

Φρικτό θάνατο βρήκε 96χρονη στην Αλίαρτο Βοιωτίας έπειτα από φωτιά στο υπνοδωμάτιο του σπιτιού της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ιστοσελίδας, tvstar.gr, η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6.30 τα ξημερώματα. Άμεσα ενημερώθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία και έσπευσαν δύο οχήματα.

Πιθανότατα η πυρκαγιά ξέσπασε από ηλεκτρική θερμάστρα και επεκτάθηκε, με αποτέλεσμα τον θάνατο της ηλικιωμένης γυναίκας.

Η σορός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο της Λιβαδειάς και αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση για τα ακριβή αίτια θανάτου.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του Πυροσβεστικού Σώματος, «Σορός ηλικιωμένης, εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς, που εκδηλώθηκε σε μονοκατοικία στην περιοχή Πλάτανος στην Αλίαρτο Βοιωτίας, κατά τις πρωινές ώρες σήμερα. Στο έργο της κατάσβεσης έλαβαν μέρος έξι πυροσβέστες με τρία οχήματα. Από την πυρκαγιά προκλήθηκαν υλικές ζημιές στη μονοκατοικία. Για το ανωτέρω περιστατικό, προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα».

