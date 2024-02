Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις για φόνο 89χρονης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ηλικιωμένη γυναίκα βρέθηκε νεκρή στη κατοικία της αφού την είχαν ληστέψει οι δύο αντρες, τον Σεπτέμβριο του 2022.

-

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται δύο άντρες που κατηγορούνται για ληστεία μετά φόνου με θύμα 89χρονη, το Σεπτέμβριο του 2022, στον οικισμό Κερασιά, του δήμου Θερμαϊκού, στη Θεσσαλονίκη.

Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν σε εκτέλεση εντάλματος που είχε εκδώσει η ανακρίτρια Θεσσαλονίκης για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας και της ληστείας. Είχε προηγηθεί έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τις επόμενες ώρες αναμένονται να οδηγηθούν στα δικαστήρια προκειμένου να απολογηθούν στην ανακρίτρια.

Η άτυχη 89χρονη εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, το βράδυ της Κυριακής 11 Σεπτεμβρίου 2022.

Η ηλικιωμένη εντοπίστηκε νεκρή από οικείους της, οι οποίοι και ειδοποίησαν τις Αρχές.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σκιάθος: Απείλησε να σκοτώσει τη γυναίκα του γιατί δεν βρήκε... κρεμμύδια στο σπίτι!

Μάνδρα - Γιαλιάς: το καρτέρι θανάτου, ο σωματοφύλακας που “έλειπε” και το μαύρο αμάξι (βίντεο)

Σποράδες: Μητέρα απειλούσε τον γιο της ότι θα έρθει από τις ΗΠΑ να του ρίξει οξύ