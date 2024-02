Θεσσαλονίκη

ΟΑΣΘ: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα (εικόνες)

Το λεωφορείο άρχισε να κινείται ακυβέρνητο και να παρασύρει οχήματα που ήταν σταθμευμένα. Ένα αυτοκίνητο "καβάλησε" κάδο σκουπιδιών.

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί της Παρασκευής 9/2 στη Θεσσαλονίκη.

Λίγο αφότου ξεκίνησαν τα δρομολόγια ένα λεωφορείο του ΟΑΣΘ άρχισε να κινείται ακυβέρνητο και έπεσε πάνω σε αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στα δεξιά και αριστερά του δρόμου.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες αναφορικά με το εάν έχει τραυματιστεί κάποιο άτομο ή έχουν σημειωθεί μόνο υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με μαρτυρία στον ΑΝΤ! και το σχετικό βίντεο που προβλήθηκε από την εκπομπή, η πίεση που ασκήθηκε ήταν τόσο μεγάλη, ώστε το πίσω μέρος ενός οχήματος σηκώθηκε από το έδαφος και "καβάλησε" έναν κάδο απορριμμάτων,

Δεν είναι ακόμη σαφές αν ήταν μέσα ο οδηγός του λεωφορείου ή λύθηκε το χειρόφρενό του και άριχσε να κινείται στον κατηφορικό δρόμο πέφτοντας διαδοχικά σε μεγάλο αριθμό οχημάτων, που ήταν παρκαρισμένα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ζαΐμη στη περιοχή της Τριανδρίας.

