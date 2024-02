Θεσσαλονίκη

ΕΠΑΛ: Τραυμάτισαν συμμαθητή τους μέσα στο σχολείο

Νέο κρούσμα βίας ανηλίκων από ομάδα δραστών. Διακομίστηκε σε νοσοκομείο το θύμα της επίθεσης. Πως συνέβη το περιστατικό.

Κρούσμα βίας σημειώθηκε κατά τη διάρκεια διαλείμματος σε σχολείο του Λαγκαδά Θεσσαλονίκης (ΕΠΑΛ), όταν πέντε μαθητές χτύπησαν συμμαθητή τους, με συνέπεια το 18χρονο θύμα να απευθυνθεί προληπτικά σε νοσοκομείο.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ. και ακολούθησαν αναζητήσεις που οδήγησαν στη σύλληψη των εμπλεκόμενων στο επεισόδιο προσώπων. Πρόκειται για μαθητές, ηλικίας 17 και 18 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, ενώ με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Όπως έγινε γνωστό, το συμβάν έγινε την περασμένη Τετάρτη (7/2), με τις συλλήψεις να γίνονται το επόμενο 24ωρο. Το 18χρονο θύμα ένιωσε ζαλάδα και γι' αυτό το λόγο απευθύνθηκε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Κατά πληροφορίες, το επεισόδιο δεν συνδέεται με οπαδικά κίνητρα.

