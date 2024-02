Κορινθία

Διώρυγα της Κορίνθου: Βρέθηκαν τμήματα τρένων που έριξαν οι Γερμανοί το 1944 (βίντεο)

Τι ανέφεραν οι μαρτυρίες και οι πληροφορίες για το πως κατέληξαν τμήματα των τρένων στην Διώρυγα της Κορίνθου, το 1944.

Ανασύρθηκαν από γερανό υπολείμματα από τις σιδηροτροχιές που είχαν ρίξει στην Διώρυγα της Κορίνθου οι Γερμανοί το 1944, όταν οπισθοχωρούσαν ηττημένοι.Στην επιφάνεια τα έβγαλε γερανός, 80 χρόνια μετά!

Οι Γερμανοί, στις 10 Οκτωβρίου κατέστρεψαν τον Ισθμό της Κορίνθου. Η ανατίναξη ήταν προσχεδιασμένη και περιελάμβανε τέσσερα χτυπήματα, τα οποία τη διέλυσαν ολοσχερώς.

Πρώτα ανατίναξαν τη σιδηροδρομική γέφυρα και μετά άρχισαν να γκρεμίζουν τα βαγόνια στη θάλασσα, έτσι ώστε να φράξουν τη δίοδο.Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εποχής, έριξαν στον γκρεμό 20 ατμομηχανές και 120 βαγόνια γεμάτα αγελάδες και άλλα ζώα. Τρίτο βήμα ήταν η ανατίναξη της γέφυρας του αυτοκινητόδρομου και τέταρτο, η καταστροφή του προλιμένα.

