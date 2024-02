Κορινθία

Κορινθία: Θανατηφόρο τροχαίο στην Παλαιά Εθνική Κορίνθου-Πατρών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το τροχαίο το οποίο στοίχσε τη ζωή σε έναν άτυχο οδηγό δικύκλου.

-

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τo απόγευμα της Παρασκευής στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών στο ύψος του Μπολατίου με έναν 20χρονο να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα.

Σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα της Κορινθίας korinthostv.gr , ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε σφοδρά με μηχανάκι, με αποτέλεσμα το δίκυκλο με τον αναβάτη να εκτραπεί της πορείας του και να καταλήξει στο οδόστρωμα.

Ο δικυκλιστής διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη για να τον κρατήσουν στη ζωή. Ωστόσο ο νεαρός εντέλει υπέκυψε στα βαριά του τραύματα.

Τα αίτια για το τραγικό συμβάν διερευνώνται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.

Πηγη: Korinthostv.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εξάρχεια: Για την ανθρωποκτονία του μουσικού και για ληστεία κατηγορείται ο 48χρονος

Τουρκικά ΜΜΕ: Νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας μετά τα F-16

Γεραπετρίτης - Μπλίνκεν: Η ατζέντα της συνάντησής τους