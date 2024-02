Θεσσαλονίκη

Σχολική βία: Μαθητής στο νοσοκομείο μετά από άγριο ξυλοδαρμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μητέρα του παιδιού μίλησε στον ΑΝΤ1 για την επίθεση που δέχθηκε ο γιος της στο σχολείο του, την ώρα του διαλείμματος.

-

Του Γιάννη Αρβανίτη

Στο ΑΧΕΠΑ κατέληξε ένας 18χρονος, μαθητής στο ΕΠΑΛ Λαγκαδά - μετά τα χτυπήματα που δέχτηκε στο διάλλειμα από συμμαθητές του.

Σε τηλεοπτικές δηλώσεις που έκανε μαθητής του σχολείου είπε πως, το περιστατικό ξεκίνησε για πλάκα, όμως «χόντρυνε και ξεκίνησε επεισόδιο, πριν το καταλάβει κανείς».

Η μητέρα του θύματος, μιλώντας στον ΑΝΤ1 είπε πως, ο γιος της ήξερε τα παιδιά που του επιτέθηκαν «φατσικά και σαν επίθετα», αφού «στο ίδιο σχολείο προαυλίζονται όλα μαζί. Ήδη βρήκαμε πέντε από αυτούς, που τους θυμάται.

Το επεισόδιο έγινε μέσα στο Σχολείο, χωρίς κανείς να μπορέσει να εμποδίσει τον ξυλοδαρμό του 18χρονου, από τους 4-5 συμμαθητές τους, ίδιας ηλικίας.

«Του έκαναν κεφαλοκλείδωμα και το βάραγαν στο κεφάλι, γι’αυτό βουίζουν τα αυτιά του. Και στα πλευρά του είναι πολύ χτυπημένος. Έγινε στις 11:40, την ώρα του διαλείμματος, λίγο πριν χτυπήσει για μέσα κι εμάς μας ενημέρωσαν μια ώρα μετά. Ούτε το ΕΚΑΒ δεν κάλεσαν, ο άνδρας μου πήγε να τον πάρει», είπε η μητέρα.

Σε δηλώσεις της στον ΑΝΤ1, η ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια, Στέλλα Μάζη, είπε πως, «η σχολική βία και η κοινωνική παραβατικότητα είναι σοβαρά ζητήματα και πλέον βρίσκονται στα «κόκκινα». Από έρευνες του ΟΗΕ και της UNICEF, προκύπτει πως, οι μισοί μαθητές από 13 έως 18 ετών, έχουν δεχτεί βία εντός του σχολικού χώρου».

Οι δράστες συνελήφθησαν κι οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα, ενώ προσήχθησαν και οι γονείς τους.

«Όταν ένας γονιός ξέρει πως το παιδί του έχει παραβατική συμπεριφορά, δεν πρέπει να το ερευνήσει περισσότερο; Όταν εγώ είχα θέμα με το παιδί μου, πήγαμε σε ψυχολόγο και το δουλέψαμε και το παιδί ήρθε πάλι εκεί που έπρεπε», σημειώνει η μητέρα του θύματος.

Ενώ η Στέλλα Μάζη αναφέρει πως, «η λανθασμένη και ελλειμματική ανατροφή, η βία εντός οικογενείας, οι ανισότητες, ο κοινωνικός περίγυρος, ο επηρεασμός από τα Social Media και τα ΜΜΕ και άλλοι παράγοντες είναι θέματα που δημιουργούν προβληματικές συμπεριφορές και το βλέπουμε».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για Ταμείο Ανάκαμψης: Ελληνικής “ιδιοκτησίας” σε μεγάλο ποσοστό οι μεταρρυθμίσεις

Τουρκικά ΜΜΕ: Νέα εποχή στις σχέσεις ΗΠΑ – Τουρκίας μετά τα F-16

Νοσοκομεία: Στάση εργασίας τη Δευτέρα - Ποιες ώρες δεν θα εξυπηρετούν