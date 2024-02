Ευρυτανία

Τροχαίο - Προυσός: Νεκρός ο οδηγός μηχανής που έπεσε σε γκρεμό

Ο άτυχος άνδρας, πατέρας δύο παιδιών, πρόλαβε να τηλεφωνήσει στην γυναίκα του, λέγοντας ότι "έφυγε" με την μηχανή και έπεσε σε γκρεμό, όμως...

Ένα πραγματικό θρίλερ με άσχημο τέλος, εξελίχθηκε από τις 2:00 περίπου τα ξημερώματα του Σαββάτου (10/2) για τον εντοπισμό τραυματισμένου 46χρονου μοτοσυκλετιστή, ο οποίος κινούνταν στην ε.ο. Μονής Προυσού - Αγρινίου.

Περίπου στις 01:40 τηλεφώνησε ο ίδιος στη γυναίκα του και ενημέρωσε ότι έχει "φύγει" με τη μηχανή του σε γκρεμό, χωρίς όμως να μπορέσει να δώσει την ακριβή θέση του.

Από εκείνη την ώρα, 17 πυροσβέστες με 7 οχήματα με την ορειβατική ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. (drone), 9 αστυνομικοί με 3 οχήματα, αλλά και πολλοί εθελοντές «χτένισαν» όλο το δρόμο προκειμένου να εντοπίσουν τον 46χρονο.

Μαζί τους και άνθρωποι του ΕΚΑΒ Καρπενησίου, καθώς επρόκειτο για αγαπητό μέλος της «οικογένειάς» τους με πολλά χρόνια στις διασώσεις και στην προσφορά προς τον συνάνθρωπο!

Λίγο πριν τις 08:00΄ το πρωί του Σαββάτου, ο 46χρονος εντοπίστηκε πεσμένος σε γκρεμό πολλών μέτρων, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του. Φίλος του από το ΕΚΑΒ κατέβηκε αμέσως τον γκρεμό με κίνδυνο της ζωής του, για να διαπιστώσει αν ο 46χρονος ζει, ήταν όμως αργά.

Άνδρες της 7ης ΕΜΑΚ ανέλαβαν να κατέβουν με τον ειδικό εξοπλισμό προκειμένου να μπορέσουν να τον ανασύρουν στο δρόμο. Ο 46χρονος Εκαβίτης, ήταν πατέρας δύο παιδιών.

