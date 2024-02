Λασιθίου

Σητεία: Νεκρός εντοπίστηκε 87χρονος αγνοούμενος

Πότε εξαφανίστηκε ο 87χρονος άνρας. Που βρέθηκε το πτώμα του.

Τραγική κατάληξη είχε η υπόθεση εξαφάνισης ενός 87χρονου άνδρα ο οποίος έφυγε από το σπίτι του, στο Καλό Χωριό Ζήρου, την προηγούμενη Κυριακή και έκτοτε τα ίχνη του χάνονται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost o άτυχος ηλικιωμένος εντοπίστηκε σήμερα νεκρός από άνδρες της αστυνομίας σε χωράφι ένα περίπου χιλιόμετρο από το Καλό Χωριό.

Υπενθυμίζεται ότι ο 87χρονος Γιώργος Ζαχαράκης έφυγε από το σπίτι του την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου.

Συγγενικά του πρόσωπα ενημέρωσαν τις αρμόδιες και έχουν ξεκινήσει οι έρευνες στην ευρύτερη περιοχή.

Στις έρευνες συμμετείχαν άνδρες της ΕΛ.ΑΣ., άνδρες της ΕΜΑΚ με τον ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, κάτοικοι της περιοχής ενώ οι Εθελοντές Διασώστες Εκτακτων Ερευνών Κρήτης είχαν σηκώσει και drone.

