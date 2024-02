Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εν κινήσει όχημα της ΕΛΑΣ (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαβάστε την ανάρτηση του προέδρου της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, για το συμβάν.

-

Φωτιά ξέσπασε σε εν κινήσει υπηρεσιακό όχημα στο οποίο επέβαιναν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος Τσαϊρίδης, οι αστυνομικοί κατάφεραν να περιορίσουν και να σβήσουν εγκαίρως τις φλόγες, με τη χρήση πυροσβεστήρα.

“Δεν μπορεί να συζητάμε για δομικές αλλαγές και για σύγχρονη αστυνομία, για εμφανή αστυνόμευση και καταπολέμηση του εγκλήματος και η ΟΠΚΕ να κυκλοφορεί με σαπάκια με 300.000χλμ και τα περισσότερα από κατασχέσεις. Πρέπει, άμεσα η νέα Πολιτική και Φυσική Ηγεσία να πράξει ότι είναι δυνατό ώστε η ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης και όλες η ΟΠΚΕ πανελλαδικά να ενισχυθούν άμεσα με κατάλληλα επιχειρησιακά οχήματα που θα τους βοηθήσουν στην καταπολέμηση του εγκλήματος”, σημειώνει στην ανάρτησή του.

Η ανάρτηση του κ. Τσαϊρίδη:

“Πριν λίγο τέθηκε σε κίνδυνο η ζωή αστυνομικών της ΟΠΚΕ όταν το υπηρεσιακό όχημα με το οποίο εκτελούσαν υπηρεσία πήρε φωτιά εν κινήσει.

Ευτυχώς, χάρη στην άμεση αντίδραση τους και με την χρήση πυροσβεστήρα κατάφεραν να την περιορίσουν και να την σβήσουν.

Μιλάμε για την ΟΠΚΕ που αποτελεί από τις υπηρεσίες πρώτης γραμμής και η οποία επιχειρεί σε δύσκολες καταστάσεις και είναι επιβαρυμένη με την καταπολέμηση της βαριάς εγκληματικότητας

Δεν μπορεί να συζητάμε για δομικές αλλαγές και για σύγχρονη αστυνομία, για εμφανή αστυνόμευση και καταπολέμηση του εγκλήματος και η ΟΠΚΕ να κυκλοφορεί με σαπακια με 300.000χλμ και τα περισσότερα από κατασχέσεις .

Πρέπει, άμεσα η νέα Πολιτική και Φυσική Ηγεσία να πράξει ότι είναι δυνατό ώστε η ΟΠΚΕ Θεσσαλονίκης και όλες η ΟΠΚΕ πανελλαδικά να ενισχυθούν άμεσα με κατάλληλα επιχειρησιακα οχήματα που θα τους βοηθήσουν στην καταπολέμηση του εγκλήματος .

Όσο φιλότιμο και να υπάρχει όταν οι αστυνομικοί είναι «εξοπλιστικά γυμνοί» δεν μπορούν να κάνουν τίποτα”.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από HORECA: Θα έχουμε μία πολύ καλή τουριστική περίοδο

Αγρότες: Τα 15 μέλη της αντιπροσωπείας που θα πάει στο Μαξίμου

Σύνταγμα: Επεισόδια και προσαγωγές σε διαδήλωση για την Παλαιστίνη (βίντεο)