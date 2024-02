Εύβοια

Μαλεσίνα: Ψάρεψε παράνομα χιλιάδες αχινούς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένας άνδρας συνελήφθη έχοντας ξεπεράσει το ημερήσιο όριο αλίευσης αχινών.

-

Τρεις χιλιάδες αχινούς είχε ψαρέψει ένας άνδρας που εντοπίστηκε από το Λιμενικό στη Μαλεσίνα.

Ο 29χρονος έκανε ελεύθερη κατάδυση και γέμισε τέσσερα τσουβάλια με αχινούς, την ώρα που το ημερήσιο όριο είναι τα 20 τεμάχια.

Ο νεαρός έγινε αντιληπτός από στελέχη του Λιμενικού, που έκαναν περιπολία και βάσει διαδικασίας, του επιβλήθηκε πρόστιμο, ενώ οι αχινοί επέστρεψαν στη θάλασσα.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Τις μεσημβρινές ώρες σήμερα, στο πλαίσιο περιπολίας, εντοπίστηκε από στελέχη της Λιμενικής Αρχής Λάρυμνας ένας 29χρονος, να έχει αλιεύσει με ελεύθερη κατάδυση τρεις χιλιάδες είκοσι τεμάχια αχινούς, υπερβαίνοντας το επιτρεπόμενο όριο των είκοσι τεμαχίων ανά ημέρα, ανά αλιέα, στη θαλάσσια περιοχή ¨ΓΛΥΣΤΡΑ ΛΕΚΟΥΝΑΣ¨ στη Μαλεσίνα.

Από το Γ' Λιμενικό Τμήμα Λάρυμνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χαλκίδας κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, ενώ τα αλιεύματα κατασχέθηκαν και στη συνέχεια επαναποντίστηκαν στη θάλασσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης από HORECA: Θα έχουμε μία πολύ καλή τουριστική περίοδο

“Artemis”: Ο Γιάννης Δαγκλής στον ΑΝΤ1 για το πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει η Ελλάδα

Πλοίαρχος ναυτολόγησε επιθεωρητές χωρίς τη συγκατάθεσή τους