Θεσσαλονίκη

Λευκός Πύργος: Μελισσοκόμοι έστησαν κυψέλες στην Νέα Παραλία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνεχίζονται οι συμβολικές διαμαρτυρίες από επαγγελματίες του πρωτογενούς τομέα, ενόψει της συνάντησης της Τρίτης στο Μέγαρο Μαξίμου.

-

Μελισσοκόμοι της Θεσσαλονίκης έστησαν δεκάδες άδειες κυψέλες στην Νέα Παραλία.

Οι κυψέλες στήθηκαν από τον Λευκό Πύργο μέχρι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Οι μελισσοκόμοι άναψαν και καπνιστηρια, ενώ "στόλισαν" τις κυψέλες τους με μαύρες σημαίες, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στην Θεσσαλονίκη, Βαγγέλης Κοκολάκος.

Η κίνηση έγινε προκειμένου οι μελισσοκόμοι να διαμαρτυρηθούν και να κάνουν γνωστά τα προβλήματα τους στους υπόλοιπους πολίτες.

Οι μελισσοκόμοι διαμαρτύρονται, μεταξύ άλλων, για το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις ελληνοποιήσεις, όπως καταγγέλλουν, μελιού στη χώρα μας. Γι΄αυτό το λόγο, προτρέπουν τους διερχόμενους από το πλακόστρωτο της παραλίας όπου έχουν συγκεντρωθεί, να δοκιμάσουν μέλια παραγωγής τους και μέλια από διάφορα καταστήματα για να βρουν διαφορές.

Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται με συμβολικές διαμαρτυρίες σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας, με την Κυβέρνηση σε κάθε ευκαιρία και αφορμή να επαναλαμβάνει ότι ο διάλογος με τους αγρότες είναι διαρκής και τα αιτήματα τους εξετάζονται σοβαρά.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κλείσει ραντεβού με 15 αγρότες, εκπροσώπους των μπλόκων ανά την χώρα, για τις 12:00 της Τρίτης, στο Μέγαρο Μαξίμου. Η αντιπροσωπεία, θα αποτελείται από 6 αγρότες από την Μακεδονία και την Θράκη, 6 εκπροσώπους από την Θεσσαλία, 2 από την Στερεά Ελλάδα και 1 αγρότη από την Πελοπόννησο. Αναλυτικά, το 15μελές αντιπροσωπευτικό σχήμα αποτελείται από τους:

Σωκράτης Αλειφτήρας (εκπρόσωπος Τύπου της Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας), Διαμαντής Διαμαντόπουλος (πρόεδρος του Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου), Κωνσταντίνος Καναβίδης (Έβρος), Σάββας Κεφαλάς (πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λιβαδειάς), Νίκος Κούτρας (Φθιώτιδα), Χρήστος Λυγδής (Φθιώτιδα), Ρίζος Μαρούδας (πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας), Γιάννης Παναγής (αντιπρόεδρος Πανσεραϊκού Αγροτικού Συλλόγου), Χρήστος Πάντζιος (Αλμυρός), Ευάγγελος Παπαγιαννούλης (Κιλελέρ), Γιάννης Σδράλης (Τρίκαλα), Γιώργος Σιδηρόπουλος (Πέλλα), Κώστας Τζέλλας (Καρδίτσα), Χρήστος Τσιπέλης (Ορμύλια Χαλκιδικής), Κώστας Χατζηπαραδείσης (Λαγκαδάς).

Ο Νίκος Μποτρότσος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Ροδόπης, συμμετέχοντας το πρωί της Κυριακής σε συζήτηση για την ακρίβεια και τις αγροτικές κινητοποιήσεις, αναφορικά με την συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε "Περιμένουμε να ακούσουμε απαντήσεις. Πιστεύουμε ότι θα είναι πληροφορημένος από τους συνεργάτες του, γιατί προφανώς δεν μπορεί να τα γνωρίζει όλα από πρώτο χέρι. Το μεγαλύτερο κόστος είναι το ρεύμα και το πετρέλαιο. Θέλουμε το ρεύμα να πάει στα 7 λεπτά η κιλοβατώρα, γιατί έχει ανέβει στα 15 λεπτά, αλλά και να δοθεί προτεραιότητα στα φωτοβολταϊκά για την αυτοκατανάλωση, όχι για εμπόριο ρεύματος".





Ειδήσεις σήμερα:

“Πυρήνες της Φωτιάς”: Θύμα της Greek Mafia φοβόταν ότι θα πέσει ο φυλακισμένος τρομοκράτης

Ντόχα: Η Ντουντουνάκη στα ημιτελικά των 100μ στην πεταλούδα

Ουγγαρία - Νόβακ: το σκάνδαλο, η χάρη και η παραίτηση της Προέδρου





Gallery