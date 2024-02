Εύβοια

Φωτιά στην Εύβοια - Ισχυροί άνεμοι στην περιοχή (εικόνες)

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, δυσχεραίνουν το έργο της πυρόσβεσης.

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία από φωτιά που ξέσπασε στη Βόρεια Εύβοια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr η φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Κυριακής, στην περιοχή Λιβάρι της Ιστιαίας και είναι σε εξέλιξη.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 22 άνδρες με 11 πυροσβεστικά οχήματα ενώ αναμένονται και ενισχύσεις από την Χαλκίδα.

«Οι φλόγες έχουν γεμίσει τον ουρανό στου Ασμήνιο», λέει κάτοικος της περιοχής.

Πηγή: evima.gr

