Κορινθία: επιτέθηκαν σε αστυνομικούς που πήγαν να τους συλλάβουν (εικόνες)

Πώς εντοπίστηκαν οι συλληφθέντες και τι άλλο βρέθηκε στην κατοχή τους εκτός από... τόξα.

Μεγάλη επιχείρηση στήθηκε το πρωί της Δευτέρας στην Κορινθία κατά την οποία συνελήφθησαν 4 άτομα μεταξύ των οποίων και ένας ανήλικος. Οι συλληφθέντες, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς ενώ βρέθηκαν πάνω τους όπλα, φυσίγγια και… αυτοσχέδια τόξα.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωη της ΕΛΑΣ, “στις 12.2.2024 το πρωί υλοποιήθηκε επιχείρηση, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, του Τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου, της Διμοιρίας Υποστήριξης Κορινθίας, της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας, με τη συνδρομή μίας Ομάδας της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν -4- ημεδαποί, ηλικίας 45, 39 και 22 ετών, αντίστοιχα και -1- ανήλικος, για τους οποίους σχηματίσθηκε δικογραφία για εμπρησμό, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, απείθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, αντίσταση και περί όπλων.

Ειδικότερα, έπειτα από σχετική καταγγελία ημεδαπού για εμπρησμό και από την προανάκριση που διενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης προέκυψε ότι ο δράστης είναι ο 45χρονος. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, χθες (11.2.2024) πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 45χρονου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Κορινθίας, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Οι κατηγορούμενοι αρχικά αντιστάθηκαν και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και κατάφεραν να διαφύγουν, ωστόσο στη συνέχεια εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 αεροβόλο όπλο,

102 σφαίρες κυνηγετικού όπλου,

81 φυσίγγια,

7 αυτοσχέδια τόξα,

20 βέλη,

4 μαχαίρια,

1 αυτοσχέδιο τυφέκιο

1 τσεκούρι.

Ο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Ασφάλειας Κορίνθου."

Ακόμη, σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για το περιστατικό, στο μονοπάτι από το οποίο προσπάθησαν να διαφύγουν εντοπίστηκαν ακόμη:

2 αυτοσχέδια πυροβόλα όπλα,

1 πολεμικό τυφέκιο,

1 βαλλίστρα,

1 τσεκούρι,

2 γεμιστήρες και

19 φυσίγγια.