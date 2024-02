Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Ληστεία μετά φόνου κατά ηλικιωμένης: Προφυλακίστηκε ο 23χρονος

Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει ο νεαρός. Πού βρίσκεται ο αδερφός του που κατηγορείται γις τις ίδιες πράξεις.

Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε ο 23χρονος που κατηγορείται για ληστεία μετά φόνου με θύμα μία 89χρονη στη Θεσσαλονίκη. Ο νεαρός μαζί με τον 27χρονο αδερφό του σύμφωνα με το κατηγορητήριο σκότωσαν την ηλικιωμένη τον Σεπτέμβριο του 2022 κατά τη διάρκεια ληστείας την οποία επίσης διέπραξαν εις βάρος της, στο σπίτι της στο χωριό Κερασιά Θεσσαλονίκης.

Την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ο 23χρονος κρίθηκε προφυλακιστέος.

Σε βάρος των δύο κατηγορούμενων αδερφών είχε εκδοθεί ένταλμα για ανθρωποκτονία με δόλο και ληστεία, βάσει του οποίου συνελήφθη ο 23χρονος, ενώ ο 27χρονος αδερφός του αναζητείται.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική έκθεση, η 89χρονη έφερε τραύματα στο κεφάλι, χωρίς όμως να προσδιορίζεται εάν αυτά προκλήθηκαν από χτυπήματα ή από πτώση στο έδαφος. Πιθανολογείται δε, ότι ο θάνατός της προήλθε από ανακοπή.

Aπολογούμενος, ο 23χρονος αρνήθηκε το νομικό χαρακτηρισμό των πράξεων, ενώ φέρεται να είπε ότι ο αδερφός του ήταν εκείνος που ακινητοποίησε την ηλικιωμένη και της έφραξε το στόμα με τα χέρια. Η λεία τους, σύμφωνα με τη δικογραφία, ήταν ένα δαχτυλίδι και μία χρυσή αλυσίδα.

Οι παραπάνω ισχυρισμοί του 23χρονου δεν έπεισαν, ωστόσο, εισαγγελέα και ανακρίτρια, που ομόφωνα τον έκριναν προσωρινά κρατούμενο.

